В Польше прокуратура начала расследование по фактам пыток и избиений белорусскими силовиками польских граждан

— Расследование касается, в частности, незаконных задержаний, избиений и пыток, применяемых ОМОНом и другими белорусскими правоохранительными органами, — пишет издание.

Сообщается также, что вернувшись из Беларуси, эти мужчины прошли детальное обследование, судебно-медицинскую экспертизу, и их травмы были подтверждены заключением эксперта, передает Tut.by.

Вернувшись на родину парни рассказали, как их избивали при задержании. Первые 15 часов их держали в каком-то помещении, похожем на спортзал, с тремя сотнями других задержанных, где также били и угрожали расправой.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.