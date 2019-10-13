13.10.2019, 09:45

В Польше проходят парламентские выборы


Gazeta.ru
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В Польше проходят парламентские выборы
Граждане Польши голосуют в СШАAFP, KAMIL KRZACZYNSK, Scanpix

В Польше открылись избирательные участки для голосования на очередных парламентских выборах, сообщает РИА ”Новости”.

Польским гражданам предстоит выбрать депутатов нижней и верхней палат парламента — сейма и сената.

Избирательные участки закроются в 21.00 по местному времени.

Выборы проходят по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу. Порог составляет 5% для партий и 8% для коалиций.

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