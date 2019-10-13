В Польше проходят парламентские выборы

Польским гражданам предстоит выбрать депутатов нижней и верхней палат парламента — сейма и сената.

Избирательные участки закроются в 21.00 по местному времени.

Выборы проходят по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу. Порог составляет 5% для партий и 8% для коалиций.