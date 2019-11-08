Антимонопольное ведомство Польши оштрафовало французскую Engie на 172 млн злотых. Накануне власти обещали объявить о ”самом большом штрафе” в истории, пишет РБК.
В Польше из-за ”Северного потока-2” назначили самый большой штраф
Антимонопольное ведомство Польши оштрафовало французскую Engie на 172 млн злотых. Накануне власти обещали объявить о ”самом большом штрафе” в истории
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало французскую компанию Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн) ”за упорный и необоснованный отказ” предоставить ему запрошенные документы относительно участия компании в проекте строительства газопровода ”Северный поток-2”. Об этом говорится в сообщении на странице UOKiK в сети Twitter.
РБК направил запрос в пресс-службу Engie и других инвесторов проекта ”Северный поток-2”: OMV, Shell, Wintershall и Uniper.
7 ноября UOKiK предупредило, что штраф, который будет наложен в связи с разбирательством вокруг ”Северного потока-2”, станет самым большим в истории службы.
”Отсутствие воли к сотрудничеству со стороны Engie Energie можно считать отсутствием уважения к нашему государству. Это одна из причин столь высокого штрафа”, — заявил глава UOKiK Марек Нехцял.
Shell не получал штраф от польского регулятора, сказал РБК представитель компании. ”Мы сотрудничали и предоставляли запрашиваемую информацию”, — добавил он.
В мае 2018 года UOKiK объявило о начале расследования в отношении инвесторов ”Северного потока-2”. В ведомстве тогда заявили, что финансирование ими строительства газопровода нарушает решение UOKiK запретить создание консорциума для реализации этого проекта.
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