В Польше из-за ”Северного потока-2” назначили самый большой штраф

Антимонопольное ведомство Польши оштрафовало французскую Engie на 172 млн злотых. Накануне власти обещали объявить о ”самом большом штрафе” в истории

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало французскую компанию Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн) ”за упорный и необоснованный отказ” предоставить ему запрошенные документы относительно участия компании в проекте строительства газопровода ”Северный поток-2”. Об этом говорится в сообщении на странице UOKiK в сети Twitter.

РБК направил запрос в пресс-службу Engie и других инвесторов проекта ”Северный поток-2”: OMV, Shell, Wintershall и Uniper.

7 ноября UOKiK предупредило, что штраф, который будет наложен в связи с разбирательством вокруг ”Северного потока-2”, станет самым большим в истории службы.

”Отсутствие воли к сотрудничеству со стороны Engie Energie можно считать отсутствием уважения к нашему государству. Это одна из причин столь высокого штрафа”, — заявил глава UOKiK Марек Нехцял.

Shell не получал штраф от польского регулятора, сказал РБК представитель компании. ”Мы сотрудничали и предоставляли запрашиваемую информацию”, — добавил он.