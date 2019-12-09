В Польше 18-летнего мальчик подозревают в том, что он убил топором родителей и младшего брата

Как сообщает польская радиостанция RMF FM, мальчик залез на крышу и оттуда позвал полиция, утверждая, что в дом вломились воры и напали на его родных.

Однако на допросе мальчик признался в убийствах и рассказал, куда закопал орудие убийства — топор.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в польском городе Зомбковице-Слёнске, передает PAP.

Полиция отказалась подтверждать информацию, а лишь сообщила, что погибли двое взрослых и семилетний ребенок.