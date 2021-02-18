В Петербурге сожгли санкционный сыр из Эстонии

Как сообщает 17 февраля пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 16 февраля во время рейда на одном из рынков в Приморском районе сотрудники ведомства и таможни выявили факт незаконной торговли молочной продукцией, запрещённой к ввозу в Россию. В одной из торговых точек изъяли почти 215 килограммов сыра и 8,5 килограмма масла без документов.

Согласно этикеткам, сыры были произведены в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Дании, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польше и Украине. Масло привезли из Финляндии.

Всю изъятую продукцию в соответствии с действующим законодательством сожгли в печи.

Несмотря на пандемию и закрытые границы, санкционные продукты продолжают попадать на российские прилавки, хоть контрабанда и подорожала.