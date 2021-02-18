В Петербурге сожгли санкционный сыр из Эстонии

Сотрудники Россельхознадзора вместе с Санкт-Петербургской таможней освободили рынок в Приморском районе города от двух с лишним центнеров санкционной молочной продукции. В печь отправились сыр и масло от европейских производителей, в том числе — эстонских, сообщает Фонтанка.ру.
Как сообщает 17 февраля пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 16 февраля во время рейда на одном из рынков в Приморском районе сотрудники ведомства и таможни выявили факт незаконной торговли молочной продукцией, запрещённой к ввозу в Россию. В одной из торговых точек изъяли почти 215 килограммов сыра и 8,5 килограмма масла без документов.
Согласно этикеткам, сыры были произведены в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Дании, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польше и Украине. Масло привезли из Финляндии.
Всю изъятую продукцию в соответствии с действующим законодательством сожгли в печи.
Несмотря на пандемию и закрытые границы, санкционные продукты продолжают попадать на российские прилавки, хоть контрабанда и подорожала.
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