В Пензенской области состоялась массовая драка между жителями села и группой цыган. Есть погибший

Устранять конфликт в ночь с четверга на пятницу прибыли сотрудники пензенского ОМОНа — полиция доставила в отделение 174 человека, трое из них были задержаны. Сейчас в Бессоновском районе введен план ”Вулкан” — здесь повышены меры безопасности. Дело об убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Деметр заявила, что все началось из-за ссоры детей на пруду. Она отметила, что массовую драку начали жители, когда пришли к цыганам в дом, хотя причина конфликта ”не стоила выеденного яйца”.

”Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку”, — подчеркнула Деметр.

Кроме того, она считает, что в этой драке ”безобразно” себя вели две стороны.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы, а один — скончался.

До этого предполагалось, что причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.