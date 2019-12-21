В Пентагоне ждут "рождественского подарка" от КНДР. Боеготовность на очень высоком уровне

Его попросили прокомментировать слова заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сон о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США, передает ТАСС.

"Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности", — отметил генерал. Выступавший в Пентагоне министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что "политическое решение является наилучшим способом обеспечения прогресса в деле денуклеаризации полуострова".

"Я надеюсь, что мы сможем снова запустить процесс и остаться на дипломатическом пути", — отметил Эспер. При этом Милли заметил: "Мы готовы к чему угодно".

Во вторник командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун заявил о том, что США фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года.