В Пекине ввели режим ”военного времени” из-за вспышки коронавируса на рынке. Число новых случаев заболевания в городе — рекордное с февраля

Введенный режим ограничений предполагает ограничения на передвижение в микрорайонах, а также закрытие школ и спортивных сооружений и обязательное измерение температуры у посетителей магазинов и других общественных мест.

Оптовый рынок ”Синьфади”, находящийся на юге Пекина, — один из крупнейших в Китае. Он занимает более ста гектаров, а работают на нем более 10 тысяч человек. Продукция с этого рынка, помимо Пекина, поставляется во многие северные регионы страны.

Очаг коронавируса был выявлен после того, как в Пекине — впервые за 55 дней — обнаружили заболевшего, не выезжавшего за пределы города и не контактировавшего с недавно приехавшими в Пекин. Позже выяснилось, что в начале июня он посещал ”Синьфади”.

Предварительные исследования показали, что вирус, вероятно, занесли в Пекин из Европы. Эпидемиологи высказали версию, что он мог попасть на рынок с импортированным замороженным мясом или рыбой — из-за низкой температуры вирус сохранился при транспортировке, после чего уже на рынке им заразились люди, бравшие эти продукты руками.

За последние четыре дня в городе были зафиксированы 79 новых случаев заболевания — такой статистики в Пекине не было с февраля. Помимо этого, несколько случаев заболевания, связанных с ”Синьфади”, были обнаружены в трех других провинциях Китая. Из-за вспышки уволены начальник рынка, а также заместитель начальника района Фэнтай, где он находится.

Власти объявили о намерении протестировать всех работников ”Синьфади”, первые шесть тысяч проб уже показали отрицательные результаты. Всех, кто посещал рынок с 30 мая — около 200 тысяч человек — также планируется в дальнейшем протестировать, пока им рекомендовано соблюдать 14-дневную изоляцию на дому.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!