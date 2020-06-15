В Пекине ввели режим ”военного времени” из-за вспышки коронавируса на рынке. Число новых случаев заболевания в городе — рекордное с февраля

Введенный режим ограничений предполагает ограничения на передвижение в микрорайонах, а также закрытие школ и спортивных сооружений и обязательное измерение температуры у посетителей магазинов и других общественных мест.
Оптовый рынок ”Синьфади”, находящийся на юге Пекина, — один из крупнейших в Китае. Он занимает более ста гектаров, а работают на нем более 10 тысяч человек. Продукция с этого рынка, помимо Пекина, поставляется во многие северные регионы страны.
Очаг коронавируса был выявлен после того, как в Пекине — впервые за 55 дней — обнаружили заболевшего, не выезжавшего за пределы города и не контактировавшего с недавно приехавшими в Пекин. Позже выяснилось, что в начале июня он посещал ”Синьфади”.
Предварительные исследования показали, что вирус, вероятно, занесли в Пекин из Европы. Эпидемиологи высказали версию, что он мог попасть на рынок с импортированным замороженным мясом или рыбой — из-за низкой температуры вирус сохранился при транспортировке, после чего уже на рынке им заразились люди, бравшие эти продукты руками.
За последние четыре дня в городе были зафиксированы 79 новых случаев заболевания — такой статистики в Пекине не было с февраля. Помимо этого, несколько случаев заболевания, связанных с ”Синьфади”, были обнаружены в трех других провинциях Китая. Из-за вспышки уволены начальник рынка, а также заместитель начальника района Фэнтай, где он находится.
Власти объявили о намерении протестировать всех работников ”Синьфади”, первые шесть тысяч проб уже показали отрицательные результаты. Всех, кто посещал рынок с 30 мая — около 200 тысяч человек — также планируется в дальнейшем протестировать, пока им рекомендовано соблюдать 14-дневную изоляцию на дому.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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