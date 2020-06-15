15.06.2020, 16:10

В Пекине ввели режим ”военного времени” из-за вспышки коронавируса на рынке. Число новых случаев заболевания в городе — рекордное с февраля


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В Пекине ввели режим ”военного времени” из-за вспышки коронавируса на рынке. Число новых случаев заболевания в городе — рекордное с февраля
AFP

Власти Пекина ввели во всех микрорайонах города режим ”военного времени” после того, как на рынке ”Синьфади” была зафиксирована вспышка коронавируса, пишет "Медуза".

Введенный режим ограничений предполагает ограничения на передвижение в микрорайонах, а также закрытие школ и спортивных сооружений и обязательное измерение температуры у посетителей магазинов и других общественных мест.

Оптовый рынок ”Синьфади”, находящийся на юге Пекина, — один из крупнейших в Китае. Он занимает более ста гектаров, а работают на нем более 10 тысяч человек. Продукция с этого рынка, помимо Пекина, поставляется во многие северные регионы страны.

Очаг коронавируса был выявлен после того, как в Пекине — впервые за 55 дней — обнаружили заболевшего, не выезжавшего за пределы города и не контактировавшего с недавно приехавшими в Пекин. Позже выяснилось, что в начале июня он посещал ”Синьфади”.

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Предварительные исследования показали, что вирус, вероятно, занесли в Пекин из Европы. Эпидемиологи высказали версию, что он мог попасть на рынок с импортированным замороженным мясом или рыбой — из-за низкой температуры вирус сохранился при транспортировке, после чего уже на рынке им заразились люди, бравшие эти продукты руками.

За последние четыре дня в городе были зафиксированы 79 новых случаев заболевания — такой статистики в Пекине не было с февраля. Помимо этого, несколько случаев заболевания, связанных с ”Синьфади”, были обнаружены в трех других провинциях Китая. Из-за вспышки уволены начальник рынка, а также заместитель начальника района Фэнтай, где он находится.

Власти объявили о намерении протестировать всех работников ”Синьфади”, первые шесть тысяч проб уже показали отрицательные результаты. Всех, кто посещал рынок с 30 мая — около 200 тысяч человек — также планируется в дальнейшем протестировать, пока им рекомендовано соблюдать 14-дневную изоляцию на дому.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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