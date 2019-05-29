В ПАСЕ призвали РФ продолжить расследование убийства Немцова

В докладе также утверждается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин и заместитель генпрокурора Виктор Грин несут персональную ответственность за следственное фиаско и неубедительность официальной версии.

В сообщении подчеркивается, что доклад будет обсуждаться на пленарном заседании Ассамблеи 27 июня в Страсбурге.

Сопредседатель партии "Парнас" и бывший вице-премьер правительства РФ Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. Затем киллер скрылся на автомобиле сообщника. Немцов умер на месте от полученных ранений на глазах у своей спутницы — украинской модели Анны Дурицкой.

Расследование продолжалось более года. Следственный комитет заявил о его завершении в июне 2016-го. Материалы в отношении пяти подозреваемых были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Дело в отношении организаторов и заказчиков убийства было выделено в отдельное производство.

К рассмотрению уголовного дела суд приступил 3 октября 2016 года. По просьбе обвиняемых дело рассматривала коллегия присяжных. 29 июня присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Наибольший срок в итоге получил уже бывший заместитель командира чеченского батальона "Север", входившего в состав внутренних войск МВД РФ, Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Дадаев также лишен звания лейтенанта и государственной награды — Ордена Мужества. Также Московский окружной военный суд назначил ему штраф в 100 тыс. рублей, не найдя оснований для назначения ему ограничения свободы после отбывания наказания.

Анзору Губашеву суд назначил наказание в виде 19 лет. Его брат Шадид Губашев получил по решению суда 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет колонии строгого режима. Все фигуранты оштрафованы на 100 тысяч рублей. Им назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

Эскерханова суд лишил специального звания прапорщика полиции. В то же время при вынесении решения суд учел, что ранее фигуранты ни в чем предосудительном замечены не были, имеют положительные характеристики и малолетних детей.

Дочь убитого политика Жанна Немцова, общественные деятели и международное сообщество считают, что дело осталось нераскрытым. Жанна Немцова подчеркивала, что "следствие умудрилось даже не найти" Руслана Мухудинова, водителя бывшего командира осужденного Заура Дадаева Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства Немцова.

Немцова отмечала, что следствие "практически достоверно" установило, что сам Геремеев, приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, был старшим в преступной группе, однако в розыск его не объявляли и заочного обвинения не предъявляли. Кроме того, "следствие и суд фантастически упорствовали в непризнании убийства политическим", говорила дочь Немцова.

Между тем дядя Руслана Геремеева Сулейман является членом Совета Федерации от Чеченской республики. Руслан Мухудинов, которого официально объявили заказчиком и организатором убийства, числится в международном розыске с ноября 2015 года. В июне 2018 года Следственный комитет России (СКР) совместно с ФСБ снова взялся за расследование убийства Немцова. Однако о каких-либо конкретных подвижках в деле не сообщалось.

Лишь в начале февраля заместитель председателя СКР Игорь Краснов рассказал о неких успехах в поиске заказчика убийства Немцова, но заявил, что выносить их на суд общественности преждевременно. Он отметил, что информация может дойти до фигурантов расследования, а им не нужно "преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой".