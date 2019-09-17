В парламенте Крыма не поддержали инициативу о переименовании полуострова

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус предложил придать республике дополнительное историческое название "Таврида".

По его словам, жители региона долгие годы боролись и "выстрадали" слова "Республика Крым".

"Для нас эти слова многое значат и прошли через сердце каждого. Крым сегодня знает весь мир, а спросите "Таврида", и придется рассказывать и объяснять", — добавил он.

Константинов назвал идею переименования аморальной.

История названия



"Таврика" ("Таврида", "Таврия") — древнее название Крыма. Изначально так древние греки называли Южный берег, а в период раннего Средневековья — весь полуостров.

Тавридой он назывался и после его присоединения к России в 1783 году до 20-х годов ХХ века, когда была создана Крымская Советская Социалистическая Республика.

Современное название начали широко использовать только после XIII века, предположительно, из-за города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами стал резиденцией наместника хана Золотой Орды.