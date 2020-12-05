В Париже прошла акция против наделения полиции новыми полномочиями

Участники акции также протестовали против бедности и против чрезмерно жестких, по их мнению, действий полиции.
В ряде случаев между демонстрантами и стражами порядками произошли столкновения.
Вызвавший недовольство демонстрантов законопроект предусматривает, в частности, что полиции официально можно будет использовать информацию с беспилотников, а также - более широко применять в ходе расследований видео, снимаемые самими полицейскими.
Правозащитные организации считают это вторжением в частную жизнь граждан.
Одно из наиболее спорных положений документа - запрет на публикацию на каких бы то ни было платформах лиц сотрудников полиции или - любых данных, позволяющих установить их личность. Авторы законопроекта полагают, что это защитит стражей порядка от травли в соцсетях.
Противники нововведения считают, что такие меры затруднят выявление полицейских, превышающих полномочия во время операций.
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