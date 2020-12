В Париже прошла акция против наделения полиции новыми полномочиями

Участники акции также протестовали против бедности и против чрезмерно жестких, по их мнению, действий полиции.

В ряде случаев между демонстрантами и стражами порядками произошли столкновения.

▶️ Tear gas fired as thousands protest in Paris against security bill https://t.co/pmvuNX1rHu pic.twitter.com/8TMk6Ggynj