В Париже отмечают годовщину акций «желтых жилетов»: слезоточивый газ и десятки задержанных

Протестующие, по данным Reuters, также пытались заблокировать движение по кольцевой дороге в столице Франции, однако полиция этому помешала.

Акция в Париже 16 ноября проходит ровно через год после того, как во Франции начались выступления ”желтых жилетов”. Сначала участники акций выступали против повышения цен на бензин, а затем и против экономических реформ в целом, проводимых президентом Эммануэлем Макроном.

Акции ”желтых жилетов” собирали до 300 тысяч участников, однако последние несколько месяцев стали значительно менее массовыми. Организаторы акции 16 ноября специально призвали прийти на нее как можно больше участников, чтобы отметить годовщину протеста. Правоохранительные органы Франции перед субботней акцией предприняли особые меры безопасности.