В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией

По данным Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.

Полиция призывала людей разойтись, а когда те не отреагировали на требования, выпустила слезоточивый газ в толпу. Организаторы протестов также просили участников спокойно разойтись, но это не возымело действия.

Как сообщила парижская полиция в Twitter, в результате вечерних демонстраций были задержаны 26 человек.

Как передает BBC, в центре Лондона демонстрации тоже переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Агентство сообщает, что сотни белых людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстону Черчиллю.

Демонстранты утверждали, что приехали защитить памятники британской империи от активистов движения BLM (Black Lives Matter — ”черные жизни имеют значение”). По данным BBC, среди собравшихся были представители радикальных правых организаций, футбольные фанаты.

Полиция призывала протестующих разойтись, но те начали кидать в сотрудников бутылки, камни, дымовые шашки. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала происходящее ”недопустимым бандитизмом”.

Акции протеста против расизма и произвола правоохранительных органов продолжаются в США и других странах уже более двух недель. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Ранее в Лондоне в результате столкновения с протестующими пострадали 23 полицейских. Часть из них были госпитализированы. Демонстрации во всем мире посещают звезды шоу-бизнеса и политики. В британской столице вместе с протестующими прошла певица Мадонна — она пришла на акцию на костылях.

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