В ответ на критику: Эрдоган пригрозил Евросоюзу миллионами сирийских беженцев

В своем выступлении он подчеркнул, что Брюссель "постоянно обманывал и никогда не был искренним", а также напомнил, что Турция находится "под угрозой атак террористов" и приняла 3,5 миллиона сирийских беженцев.

"И те, кто не видел никогда РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана — Силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.) говорят нам: отойдите в сторону! ЕС, приди в себя наконец!" — призвал турецкий лидер.

Кроме того, он раскритиковал власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили операцию Турции в Арабской Республике.

"Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там (правит. — Прим. ред.) человек, который убил демократию в своей стране", — заключил глава государства.