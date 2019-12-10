В отношении Петра Порошенко на Украине возбуждено уголовное дело по статье о госизмене
Украинское Госбюро расследований (ГБР) открыло дело на бывшего президента Петра Порошенко по статье госизмена из-за подписания минских соглашений в 2015 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет korrespondent.net cо ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.
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