В отношении Петра Порошенко на Украине возбуждено уголовное дело по статье о госизмене

"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", — сообщила она.

Сегодня украинский юрист Андрей Портнов разместил копию ответа ГБР об открытии данного производства.

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация — по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.

В целом Порошенко фигурирует уже в 14 делах Госбюро расследований.