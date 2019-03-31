В "Открытой России" заявили о ликвидации движения

Конференция "Открытой России" в субботу приняла решение о ликвидации движения.
"Движение "Открытая Россия" ликвидировано по решению конференции", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
По ее словам, решение о ликвидации принято, чтобы защитить активистов движения.
"Несмотря на то, что преследование активистов "Открытой России" незаконно, и мы продолжаем на этом настаивать во всех инстанциях, мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее", — добавила Грязневич.
Учредительная конференция движения "Открытая Россия" состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. На ней председателем движения был избран на полгода Михаил Ходорковский. Позднее экс-глава "ЮКОСа" сообщил, что не намерен переизбираться на пост председателя, однако останется в "Открытой России" в статусе основателя. В 2018 году движение возглавил петербургский активист Андрей Пивоваров.
26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).
Председатель "Открытой России" Александр Соловьев заявил тогда "Интерфаксу", что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.
21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации", что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.
Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации.