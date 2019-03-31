В "Открытой России" заявили о ликвидации движения

"Движение "Открытая Россия" ликвидировано по решению конференции", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.

По ее словам, решение о ликвидации принято, чтобы защитить активистов движения.

"Несмотря на то, что преследование активистов "Открытой России" незаконно, и мы продолжаем на этом настаивать во всех инстанциях, мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее", — добавила Грязневич.

Учредительная конференция движения "Открытая Россия" состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. На ней председателем движения был избран на полгода Михаил Ходорковский. Позднее экс-глава "ЮКОСа" сообщил, что не намерен переизбираться на пост председателя, однако останется в "Открытой России" в статусе основателя. В 2018 году движение возглавил петербургский активист Андрей Пивоваров.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).