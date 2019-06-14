В отчете МАК названы главные причины майской катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

В документе сказано, что в 15:28:26 при прохождении высоты 490 м по QNH (система отчета барометрической высоты) зафиксировано срабатывание сигнализации WINDSHEAR WARNING, которое генерируется системой предупреждения экипажа по данным функции предсказания сдвига ветра метеорадара, сопровождающееся речевым сообщением ”GO-AROUND, WINDSHEAR AHEAD”. Это объявление сообщает экипажу о возможном начале сдвига ветра впереди по курсу полета.
Также в отчете сказано, что сигнализация работала 11 секунд, за которые появилось 5 голосовых сообщений.
При срабатывании сигнализации экипажу необходимо уйти на второй круг, однако, если команда убедилась в отсутствии опасности сдвига ветра, то предупреждение не требует действий.
Ранее сообщалось, что пилот счел штатной ситуацию с SSJ.
В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.
Подробнее об отчете МАК можно прочитать здесь.
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