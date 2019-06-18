В Оренбурге уничтожат 21 тонну литовского сыра. Его ввезли через Казахстан

"В конце мая текущего года в рамках межведомственного взаимодействия Оренбургской таможни, Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области и Управления Россельхознадзора по Оренбургской области в МАПП «Сагарчин» был пресечен ввоз в Россию из Республики Казахстан партии сыра без маркировки общим весом 21 077 кг, - говорится в сегодняшнем сообщении таможенной службы. - По результатам таможенного контроля Оренбургской таможней были получены достоверные сведения, что ранее данная партия сыра была ввезена в Республику Казахстан из Литвы. Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области принято решение об утилизации «санкционки» в установленном порядке.