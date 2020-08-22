В ООН предупредили о голоде ”библейских масштабов” из-за пандемии коронавируса

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", — сказал Бисли.

В Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%. Не менее драматическая ситуация, по его словам, складывается в Восточной и Центральной Азии, где рост голодающих ожидается на уровне 135% и Южной Африке — до 90%. "Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия. Цена бездействия будет невероятно высокой, нам следует действовать быстро и мудро, соблюдая баланс между немедленной экстренной помощью и восстановлением, рассчитанным на долгосрочную перспективу", — продолжил он.

ВПП во время пандемии

Бисли сообщил, что с началом пандемии организация должна была ориентировать свою деятельность на помощь новым группам, которые оказались наиболее уязвимы в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией. "Задача ВПП — обеспечить продовольствием 138 млн человек в 2020 году, это крупнейшая гуманитарная операция в истории. И этот беспрецедентный кризис требует невероятных средств — ВПП необходимы $4,9 млрд в ближайшие шесть месяцев, чтобы продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах. Во многих из этих стран ВПП — единственная надежда на выживание", — добавил он.

Руководитель ВПП рассказал, что организация оказывает помощь населению Бангладеш, где пандемия усугубила проблемы от наводнений. В частности, ВПП поддерживает 860 тыс. беженцев из этнической группы рохинджа, которые подвергаются притеснениям в соседней Мьянме.

"Большую озабоченность вызывает Южный Судан, где к 5 млн людей, которым мы уже оказывалась помощь, добавились еще 1,6 млн нуждающихся в продовольствии в связи с пандемией", — сказал глава ВПП. Он отметил, что ВПП оказывает не только непосредственную помощь в снабжении продовольствием, но и организует транспортные и логистические сети для перевозки персонала, медикаментов и других грузов. "Пока мы видим сиюминутные последствия пандемии, но я боюсь говорить о ее воздействии в долгосрочной перспективе. Очевидно, что обострится социальная напряженность, увеличится миграция, расширятся конфликты, и голод может затронуть тех, кто раньше его не испытывал", — полагает Бисли.