В окружении Меркель выявлен вероятный агент спецслужб Египта
Германские следственные органы предполагают, что сотрудник Ведомства по печати и информации федерального правительства собирал сведения для египетских спецслужб, сообщает DW.
Германские следственные органы предполагают, что сотрудник Ведомства по печати и информации федерального правительства собирал сведения для египетских спецслужб, сообщает DW.
Один из сотрудников Ведомства по печати и информации федерального правительства Германии, вероятно, на протяжении нескольких лет работал на службу разведки Египта. Это следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции, представленного в четверг, 9 июля, министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer).
Как говорится в докладе, в декабре 2019 года Федеральное ведомство по уголовным делам по заданию Федеральной прокуратуры применило к этому сотруднику "исполнительные меры". Расследование еще не завершено.
Представитель ведомства, которое возглавляет официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), заявил агентству AFP, что оно "не дает комментариев ни о текущих расследованиях, ни по вопросам персонала".
В то же время газета Bild сообщает, что в шпионаже подозревают сотрудника службы работы с посетителями ведомства, занимающего должность среднего ранга. Какую именно информацию он сообщал иностранной спецслужбе, пока неясно, пишет Bild. По сведениям издания, подозреваемый имеет иностранные корни.
Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, в Германии действуют две египетские разведслужбы: Служба общей разведки (General Intelligence Service, GIS) и Служба национальной безопасности (National Security Service, NSS). Их главными задачами является сбор информации о проживающих в Германии сторонниках египетской оппозиции, таких как члены движения "Братья мусульмане" или христианской общины коптов.
В докладе также указывается, что египетские спецслужбы стараются завербовать живущих в Германии граждан Египта для сотрудничества.
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