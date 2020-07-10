В окружении Меркель выявлен вероятный агент спецслужб Египта

Один из сотрудников Ведомства по печати и информации федерального правительства Германии, вероятно, на протяжении нескольких лет работал на службу разведки Египта. Это следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции, представленного в четверг, 9 июля, министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer).

Как говорится в докладе, в декабре 2019 года Федеральное ведомство по уголовным делам по заданию Федеральной прокуратуры применило к этому сотруднику "исполнительные меры". Расследование еще не завершено.

Представитель ведомства, которое возглавляет официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), заявил агентству AFP, что оно "не дает комментариев ни о текущих расследованиях, ни по вопросам персонала".

В то же время газета Bild сообщает, что в шпионаже подозревают сотрудника службы работы с посетителями ведомства, занимающего должность среднего ранга. Какую именно информацию он сообщал иностранной спецслужбе, пока неясно, пишет Bild. По сведениям издания, подозреваемый имеет иностранные корни.

Цели египетских спецслужб в Германии

Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, в Германии действуют две египетские разведслужбы: Служба общей разведки (General Intelligence Service, GIS) и Служба национальной безопасности (National Security Service, NSS). Их главными задачами является сбор информации о проживающих в Германии сторонниках египетской оппозиции, таких как члены движения "Братья мусульмане" или христианской общины коптов.

В докладе также указывается, что египетские спецслужбы стараются завербовать живущих в Германии граждан Египта для сотрудничества.