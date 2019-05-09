09.05.2019, 17:20
В Одессе на 9 мая произошли столкновения
В Одессе в ходе акции ”Бессмертный полк” произошел конфликт, передает издание ”Думская”.
В Одессе в ходе акции ”Бессмертный полк” произошел конфликт, передает издание ”Думская”.
Как отмечается, в городе на акцию вышли 200 человек с портретами во главе с Морисом Ибрагимом. Как отмечается, перед колонной шли молодые люди с портретами воинов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).
”Морис требует убрать ”биндеровцев”. Полиция отделяет две группы и не дает им схлестнуться”, — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.
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