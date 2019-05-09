В Одессе на 9 мая произошли столкновения

Как отмечается, в городе на акцию вышли 200 человек с портретами во главе с Морисом Ибрагимом. Как отмечается, перед колонной шли молодые люди с портретами воинов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

”Морис требует убрать ”биндеровцев”. Полиция отделяет две группы и не дает им схлестнуться”, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.