В ОБСЕ поддержали резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии. Об этом шла речь во время заседания комитета ОБСЕ, которое транслировалось на YouTube, пишет "Новая газета".
Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.
Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.
Ранее в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли резолюцию по энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей.
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