В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек

ИТАР-ТАСС EST

NYC Foto: Jennifer Peltz, AP

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Все они были доставлены в больницу.