28.07.2019, 09:05

В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек


ИТАР-ТАСС
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NYC
NYC Foto: Jennifer Peltz, AP

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Все они были доставлены в больницу.

Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.

В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили брошенное им оружие.

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