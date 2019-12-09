В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: судьба многих людей неизвестна

"Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести", — приводит телеканал слова премьера.

Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы.

Полиция Новой Зеландии позже опубликовала заявление, в котором сообщила, что, несмотря на первоначальные данные, власти полагают, что людей могло быть менее 50. Отмечается, что некоторых из них уже вывезли с острова.

Мэр города Уакатане Джуди Тёрнер заявила, что несколько человек на острове пострадали.

"Я мало чего знаю, кроме того, что произошло извержение и несколько человек были на острове в тот момент, и они пострадали", — цитирует телеканал мэра.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с учеными пытается оценить степень возможной опасности.