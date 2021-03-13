В Норвегии трех медработников госпитализировали после прививки от COVID

По его словам, их госпитализировали из-за ”очень необычных симптомов”: кровотечения, сгустков крови и низкого количества тромбоцитов.

”Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакциной”, — отметил Хортемо, добавив, что все трое были моложе 50 лет.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) будет расследовать этот инцидент, добавил старший врач.

Директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен сообщил, что власти получили уведомление об этих случаях 13 марта. ”Они очень больны <…> Низкий уровень тромбоцитов может вызвать внутреннее кровотечение. У некоторых из них было внутреннее кровотечение, а у некоторых — сгустки крови”, — подчеркнул он.

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