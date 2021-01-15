В Норвегии расследуют смерть 23 пожилых людей после прививок

"Для большинства пожилых и слабых людей польза от снижения риска серьезно заболеть Covid-19 превышает вред от любых побочных эффектов вакцины. Однако, если речь идет об особо слабых пожилых людях, даже сравнительно мягкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, кому осталось жить совсем недолго, польза от вакцины может быть незначительной. Поэтому в случае очень слабых пациентов (эквивалент восьмого уровня клинической слабости и выше) рекомендуем осторожно оценивать баланс пользы и вреда вакцинации", — указано в обновленных рекомендациях Норвежского института общественного здоровья.

Восьмой уровень клинической слабости подразумевает лежачих больных, чья жизнь подходит к концу. Обычно такие пациенты могут не пережить даже небольшую болезнь. Девятый уровень слабости — это люди, которым осталось жить не больше полугода.

Это не меняет общей рекомендации, что пожилые люди должны быть в приоритете на получение вакцины. О необходимости вакцинироваться пациент и его близкие могут проконсультироваться с врачом.

Рекомендации были обновлены после того, как власти Норвегии получили сообщения о смерти 23 пожилых людей после получения вакцины mRNA. Главный врач Норвежского агентства лекарств Сигурд Хортемо указал, что "распространенные побочные эффекты от вакцин mRNA вроде температуры и тошноты могли привести к смерти некоторых особо слабых пациентов".

Норвежское агентство лекарств отмечает, что в клинических испытаниях вакцин практически не участвовали люди старше 85 лет. "Сейчас, когда мы прививаем самых пожилых людей и людей с серьезными заболеваниями, будут случаться смерти во временном контексте с вакцинацией. Это ожидаемо, что вскоре после вакцинации будут смерти. В Норвежских пансионатах и аналогичных учреждениях в среднем каждую неделю умирает 400 человек", — сообщает агентство. Ведомство будет расследовать каждую такую смерть.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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