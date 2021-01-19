В Норвегии не выявили связи между вакциной Pfizer и смертями в пансионатах

Вакцинация в Норвегии началась в конце декабря и с того момента скончались 23 пожилых человека, получившие вакцину от Covid-19. Специалисты оценили 13 случаев смерти. ”Это пожилые люди, слабые, с серьёзными заболеваниями”, — сказала журналистам директор Норвежского института общественного здоровья Камилла Столтенберг.

”Важно помнить, что в норвежских пансионатах в среднем каждый день умирает 45 человек, то есть, не сказано, что произошел рост смертности и что он связан с вакцинами”, — отметила Столтеберг. Тем не менее власти Норвегии рекомендуют врачам провести индивидуальную оценку состояния очень слабых и смертельно больных пациентов перед вакцинацией.

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В свою очередь, предприятия BioNTech и Pfizer заявили, что работают вместе с Норвежским агентством лекарств, чтобы обобщить всю необходимую информацию. Предприятия отметили, что многие получатели вакцин в Норвегии были ”очень стары с основными болезнями, а некоторые — неизлечимо больны”.

До сих пор в Норвегии прививку от Covid-19 получили 48 000 человек.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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