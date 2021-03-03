В Нидерландах произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID
В Нидерландах утром в среду произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID-19 в городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия). В полиции считают, что это было преднамеренное преступление против медицинской организации, сообщает общественное телерадиовещание Нидерландов, пишет INTERFAX.RU.
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