В Нидерландах произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID

Взрыв произошел около 6:55 утра по местному времени. Самодельное взрывное устройство, вмонтированное в металлическую трубу, сдетонировало на улице рядом со зданием центра. В момент взрыва в здании был охранник.

Никто не пострадал. В здании выбило стекла в пяти окнах. Очевидцы говорят, что взрыв был очень громким.

Место взрыва оцеплено, как предположили в полиции, на несколько часов. На место были вызваны саперы.

RTL напоминает, что 23 января в городе Урк был совершен поджог такого же центра по тестированию на коронавирус. Учреждение сгорело. По подозрению в поджоге были задержаны молодые люди в возрасте 16 и 20 лет.