В Нидерландах полиция применяет слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов,выступающих против ужесточения карантина

Как сообщает издание Dutchnews, полиция была вынуждена разогнать незаконные демонстрации в Эйндховене и Амстердаме после того, как сотни людей собрались протестовать против ужесточения мер против коронавируса.
В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких сотен человек на площади 18 Сентября. Демонстранты бросали в полицию петарды и мячи для гольфа, по меньшей мере 30 человек были арестованы.
Поезда в Эйндховен и из Эйндховена на какое-то время были остановлены из-за того, что люди шли по рельсам, сообщает телекомпания RTL.
Были разграблены и станционные магазины. В Амстердаме несколько сотен человек вышли на Музейную площадь в знак протеста против комендантского часа, несмотря на предупреждения держаться подальше. Полиция и в этом случае использовала водометы и собак, чтобы разогнать толпу. По-видимому, повторяется ситуация, которая складывалась в прошлые выходные, когда были арестованы 150 человек.
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