В Нидерландах из-за коронавируса отменили гей-парад
В Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса отменили проведение традиционного гей-парада, запланированного на начало августа. Об этом сообщает ”Укринформ”.
В Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса отменили проведение традиционного гей-парада, запланированного на начало августа. Об этом сообщает ”Укринформ”.
Ежегодно мероприятие, которое проходит в течение нескольких дней, сопровождается концертами, вечеринками и массовыми гуляниями, отмечает издание. Самым громким событием является парад на каналах Амстердама, в котором принимают участие 80 лодок.
В этом году организаторы решили не проводить парад из-за запрета массовых мероприятий. Предполагается, что очередной гей-парад пройдет в августе 2021 года. Также организаторы изучают возможность проведения мероприятия в меньших масштабах.
Ранее сообщалось об отмене запланированного на июнь гей-парада в Молдавии. С подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить ”солидарность в эти трудные времена”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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