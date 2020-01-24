24.01.2020, 15:23

В немецком городе Рот-ам-Зе открыли стрельбу. Погибли шесть человек


EST
Relvaomanikud
Foto on illustreeriv.Foto: Vallo Kruuser

По меньшей мере шесть человек погибли во время стрельбы в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Еще несколько человек получили ранения, пишет "Медуза" со ссылкой на немецкие СМИ.

Стрелок задержан, других подозреваемых нет, сообщает Focus. По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.

Читайте также: