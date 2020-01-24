В немецком городе Рот-ам-Зе открыли стрельбу. Погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли во время стрельбы в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Еще несколько человек получили ранения, пишет "Медуза" со ссылкой на немецкие СМИ.
Стрелок задержан, других подозреваемых нет, сообщает Focus. По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.
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