04.02.2021, 14:51

В Неаполе мафия запретила скорым пользоваться сиренами — они мешают бизнесу


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В Неаполе мафия запретила скорым пользоваться сиренами — они мешают бизнесу
screenshot youtube

В итальянском Неаполе мафия запрещает машинам скорой помощи использовать сирену, потому что она может помешать наркодилерам заниматься своим делом. Об этом пишет RTVi с ссылкой на Times.

Как пишет издание, водители скорых требуют защиты полиции, потому что преступники угрожают напрямую их жизни.

”Ты что, не понял, что не можешь пользоваться тут сиреной? Выключай или пристрелим”, — процитировал обычный разговор с мафией водитель, который позже обратился в полицию.

В другом случае машину скорой помощи с включенной сиреной с двух сторон окружили мотоциклисты, которые стали стучать в окна автомобиля.

Местные наркодилеры не просто боятся шума, а часто принимают медицинские автомобили за полицию. Поэтому, когда посреди сделки они вдруг слышат сирену, им приходится прерывать ”работу” и убегать. Очень не удобно.

По требованию мафии, сирену можно включить только после того, когда скорая проехала определенные районы, где обычно продают наркотики. Преступники требуют не только отключать сирены, но и периодически экстренно отвозить в больницу раненных коллег.

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Из-за стычек с наркодельцами врачи и водители скорой потом вынуждены оправдываться перед родственниками больного, к которому они ехали. Как пишет Times, родственники тоже бывают настроены агрессивно, особенно если скорая приехала слишком поздно и спасать уже некого.

Как рассказал газете один из врачей, в Неаполе всего 17 бригад скорой помощи на город с населением около миллиона человек. По его словам, за последние три года было больше 300 случаев агрессии в отношении медицинских сотрудников.

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