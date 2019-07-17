В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Ядерное оружие Соединенных Штатов в Европе размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. Об этом стало известно из секретного доклада, случайно опубликованного Парламентской ассамблеей НАТО, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Washington Post.
Издание уточняет, что доклад под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" подготовил член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады еще в апреле, однако СМИ обратили на него внимание спустя месяцы. Документ указывает расположение 150 единиц ядерного оружия США.
"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", — следует из версии доклада, опубликованного во вторник бельгийской газетой De Morgen. Вскоре документ был удален, отмечает американское издание.
При этом на прошлой неделе был обнародован окончательный вариант доклада, в котором места хранения американского ядерного оружия не назывались.
Источник в НАТО заявил The Washington Post, что опубликованный в апреле доклад не был официальным документом альянса. "Мы не комментируем подробности о ядерном потенциале НАТО", — добавил он.
Автор статьи отмечает, что доказательства присутствия американского ядерного оружия в Европе были и раньше. Так, в 2009 году Фил Мёрфи, занимавший в то время пост посла США в ФРГ, в дипломатической телеграмме делился своими опасениями с Берлином относительно того, как долго получится хранить оружие в этих странах.
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