В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Издание уточняет, что доклад под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" подготовил член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады еще в апреле, однако СМИ обратили на него внимание спустя месяцы. Документ указывает расположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", — следует из версии доклада, опубликованного во вторник бельгийской газетой De Morgen. Вскоре документ был удален, отмечает американское издание.

При этом на прошлой неделе был обнародован окончательный вариант доклада, в котором места хранения американского ядерного оружия не назывались.

Источник в НАТО заявил The Washington Post, что опубликованный в апреле доклад не был официальным документом альянса. "Мы не комментируем подробности о ядерном потенциале НАТО", — добавил он.