В НАТО одобрили меры по расширению присутствия в Черном море

"Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшение нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины", — сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что также речь идет об обучении военно-морских сил и береговой охраны этих стран, о визитах кораблей, о совместных учениях и обмене информацией.

Генсек НАТО напомнил, что в данный момент в Черном море находится одна из корабельных групп НАТО, которая ведет маневры с украинскими и грузинскими кораблями.

"Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе", — также сказал Столтенберг, вновь призвав освободить задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков.

Генсек НАТО заявил, что он одновременно выступает как за усиление обороны альянса, так и за диалог с Россией. По его словам, "все члены НАТО поддержали такой подход в ходе встречи, которая только что закончилась".

Ранее сообщалось, что члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря, в частности, отправку в кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.