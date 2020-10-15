15.10.2020, 16:31

В Нагорном Карабахе возобновились военные действия


EST
Goris
GorisFoto: Roman Starapopov

Корреспондент RusDelfi в Степанакерте сообщил, что город снова бомбят.

Впервые за несколько дней к востоку от города снова слышны взрывы. Пару дней назад стороны договорились о перемирии.

Читайте также: