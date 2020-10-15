15.10.2020, 16:31
В Нагорном Карабахе возобновились военные действия
Корреспондент RusDelfi в Степанакерте сообщил, что город снова бомбят.
Корреспондент RusDelfi в Степанакерте сообщил, что город снова бомбят.
Впервые за несколько дней к востоку от города снова слышны взрывы. Пару дней назад стороны договорились о перемирии.
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