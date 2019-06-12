В Москве задержаны более 420 участников несогласованного марша. Полиция объявила имя Иван Голунов антиправительственным лозунгом

В центре Москвы полиция задерживала участников несогласованного марша, проходившего в День России 12 июня. Среди десятков задержанных — оппозиционер Алексей Навальный и большое число журналистов. На акции присутствовали Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Екатерина Шульман, Анна Наринская, Николай Сванидзе, Арина Бородина, Лев Рубинштейн, Зоя Светова и другие активисты, ранее требовавшие освобождения задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

В ОВД "Таганский" находятся четверо задержанных на акции несовершеннолетних, сообщил "Интерфаксу" представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Мать одного из подростков сообщила, что на протяжении трех часов разыскивала своего ребенка, полиция не уведомила ее о случившемся.

Акции в поддержку Ивана Голунова прошли также в Санкт-Петербурге и Перми. На петербургской площади Восстания состоялась серия одиночных пикетов, в Перми журналисты освещали мероприятия в честь Дня России в футболках с надписью "Я/Мы Иван Голунов", пишет "Медуза".

По последним данным "ОВД-Инфо", задержаны более 420 человек. Ко многим задержанным не пускают адвокатов, сообщает "Новая газета".