В Москве задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный

Московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, когда тот вышел на утреннюю пробежку, сообщил он сам в инстаграме.
Причины задержания Навального пока неизвестны.
На митинге 20 июля Навальный пообещал организовать 27 июля акцию у мэрии Москвы, если в течение недели власти не зарегистрирует всех независимых кандидатов.
Представитель политика Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что Алексею Навальному вменяют статью КоАП о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Алексею Навальному вменяют 20.2 ч.8 (до 30 суток ареста) за призывы к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов. Протокола, однако, пока нет— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019
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