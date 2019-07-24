24.07.2019, 10:21

В Москве задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный

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Алексей Навальный
Алексей НавальныйФото: Радио Свобода

Московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, когда тот вышел на утреннюю пробежку, сообщил он сам в инстаграме.

Причины задержания Навального пока неизвестны.

На митинге 20 июля Навальный пообещал организовать 27 июля акцию у мэрии Москвы, если в течение недели власти не зарегистрирует всех независимых кандидатов.

Представитель политика Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что Алексею Навальному вменяют статью КоАП о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.



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