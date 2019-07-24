В Москве задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный

Причины задержания Навального пока неизвестны.

На митинге 20 июля Навальный пообещал организовать 27 июля акцию у мэрии Москвы, если в течение недели власти не зарегистрирует всех независимых кандидатов.

Представитель политика Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что Алексею Навальному вменяют статью КоАП о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Алексею Навальному вменяют 20.2 ч.8 (до 30 суток ареста) за призывы к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов. Протокола, однако, пока нет — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019







