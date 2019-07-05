В Москве за госизмену задержан помощник полпреда президента
Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене
О задержании Воробьева в пятницу сообщила ФСБ. Никаких подробностей о нем и об уголовном деле против него не приводилось.
Согласно информации на сайте Уральского федерального округа, 39-летний Воробьев — действительный государственный советник РФ третьего класса.
В 2000 — 2005 годах Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 годы находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.
В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии, с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.
На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.
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