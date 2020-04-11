В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте

Их наличие обязательно с 15 апреля. Заказать можно уже с 13 апреля.

Для поездок на такси в Москве пассажиру также нужен цифровой пропуск, разрешающий передвижение по соответствующему маршруту.

Где и как получить

Заказать их на портале MOS.RU можно с 13 апреля. Или же можно отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Для его получения нужно указывать реальный адрес места проживания или пребывания, а не прописку.

Пропускная система будет носит заявительный характер: перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Пропуска вводятся для поездок на работу и обратно (в этом случае он выдается сроком до 30 апреля, количество поездок не ограничено), в медучреждения (выдается на один день в конкретное медучреждение, в течение недели можно получить неограниченное количество таких пропусков), в личных целях, соответствующих режиму самоизоляции (в магазин, на дачу, на вокзал и т.д. Такой пропуск выдается на один день максимум два раза в неделю).

Как выглядит пропуск

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Проверка пропуска предполагает предъявление паспорта и цифрового пропуска (распечатка или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу.

Мэр подчеркнул, что мэрия обещает защитить персональные данные после введения цифровых пропусков. Все данные о пропусках будут уничтожены после снятия режима повышенной готовности.

Кто может не получать пропуск

Ходить пешком горожанам можно без пропуска, но соблюдая введенные ранее ограничения.

Кроме того, как следует из указа, без пропуска, но с удостоверением государством образца по Москве смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, медики, журналисты, судьи, адвокаты, охранники и иные служащие. Граждане их сопровождающие обязаны иметь пропуска.