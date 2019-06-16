В Москве прошел согласованный митинг за закон и справедливость для всех

В Москве на проспекте академика Сахарова в воскресенье, 16 июня, прошел согласованный с мэрией митинг "Закон и справедливость для всех". Изначально демонстрация планировалась как акция в поддержку задержанного Ивана Голунова, но после освобождения журналиста лозунг был изменен.

Организаторы, среди которых владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также журналист RT Екатерина Винокурова, ожидали, что мероприятие посетят до 20 тысяч человек. По оценкам полиции, на митинге собралось около 1600 человек. Журналисты "Медузы" и "Дождя" насчитали примерно 600 участников демонстрации. Ни один из участников не был задержан.

Владимир Соловьев сообщил "Интерфаксу", что официально пригласил прийти на митинг Ивана Голунова. "Все хотели бы услышать его рассказ о том, что было в прошедшие дни, и его мнение о том, как нам развивать гражданское общество", — заявил глава СЖР. Но Голунов на мероприятие не пришел.

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