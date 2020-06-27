В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"

По его словам, тело бизнесмена обнаружили в личном кабинете в офисе на Малой Пироговской улице.

По предварительным данным, он покончил с собой.

"На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: "Прошу меня простить, никто не виноват", — добавил собеседник агентства.

Андрей Грудин родился в 1969 году. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Санкт-Петербургский государственный университет, выпускник программы EMBA Московской школы управления "Сколково". До 2001 года был руководителем и акционером компании "Петростройкомплект" — одного из крупнейших поставщиков стройматериалов, оборудования и металлопроката в Северо-Западном федеральном округе.

В 2001 году основал группу компаний "Пионер". Помимо Грудина, ей также владеет Леонид Максимов. "Пионер" занимается строительством объектов жилого и коммерческого назначения в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на сайте компании, ее активы составляют 60,6 миллиарда рублей, выручка за прошлый год достигла 40 миллиардов, а чистая прибыль — 7,6 миллиарда рублей.