В Москве отменили рейс самолета Sukhoi Superjet в Ригу из-за запаха гари

Самолет, судя по онлайн-табло Шереметьево, должен был вылететь в 22:55, в итоге он вылетел в 01:09. Это рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и airBaltic, передает "Дождь".

По данным "Пятого канала", кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, остальные запаниковали, поэтому их эвакуировали. Неисправностей при осмотре самолета не обнаружили. При этом собеседник "Москвы 24" говорит, что сами пассажиры ничего подозрительного не заметили. По его словам, к лайнеру подогнали пожарные машины.

Вечером 5 мая в Шереметьево совершил экстренную посадку другой SSJ-100 "Аэрофлота". После удара о землю лайнер загорелся, погиб 41 человек.

Минтранс пока не видит оснований для приостановки полетов SSJ такого типа.