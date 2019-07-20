В Москве начался митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу

Митинг стартовал в 14:20 и проходит на внешней стороне Проспекта академика Сахарова. Московская полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции. Несколько десятков сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции дежурят по периметру огороженной территории.

На проспекте Сахарова собрались несколько тысяч людей с плакатами, транспарантами и флагами, после начала акции люди продолжают проходить через рамки металлоискателей в конце проспекта. На входе образовалась очередь.

Столичная полиция заявила, что очередь не создается специально, как говорят оппозиционеры. "Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия", — заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. "Это митинг за равенство перед законом и против должностных преступлений", — говорится в анонсе митинга.

Организаторы собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.